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Американские и британские военные возобновили налёты по позициям йеменских хуситов

14 января 2024 08:09
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Под удар попали военно-морская база, аэродром и несколько складов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коалиционные войска с начала конфликта разрушили около сотни строений. В основном это порты, заводы, военные базы и места хранения боеприпасов.

Американские и британские военные возобновили налёты по позициям йеменских хуситов-1

Во вторжении, ко всему прочему, приняли участие Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Новая горячая точка на карте планеты появилась несколько дней назад: Вооруженные силы Великобритании и США напали на позиции йеменских хуситов. Группировка, поддержав в секторе Газа ХАМАС, начала захватывать израильские и связанные со страной торговые судна, из-за чего начала проседать западная экономика.

# Нападение

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