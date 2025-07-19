Американские фермеры опасаются разорения из-за угроз Трампа ввести пошлины на товары из России

По словам главы Национального союза фермеров, аграрии уже начали закладывать риски, связанные с возможной торговой катастрофой, в свои текущие расходы. Известно, что в прошлом году Соединенные Штаты импортировали агрохимикаты из России на сумму 1,3 миллиарда долларов. И это с учетом санкций, которые вынуждают компании закупать продукцию втридорога. Как сообщают местные аналитики, сейчас затраты на удобрения составляют около 15 % от всех расходов американских фермерских хозяйств. А введение столь высоких тарифов на торговлю с Россией существенно увеличит издержки земледельцев, которые и без того терпят серьезные убытки из-за невысоких цен на урожай.