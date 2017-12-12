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Американские астронавты планируют заниматься исследованиями на Луне

12 декабря 2017 10:26
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Новости США. Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские астронавты планируют заниматься исследованиями на Луне-1

Директива предполагает возвращение американских астронавтов на Луну для долговременных исследований и создание основы для последующих полетов на Марс.

Американские астронавты планируют заниматься исследованиями на Луне-4

Кроме того, по словам лидера Соединенных Штатов, «космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере».

# Фотофакт # Астрономия # Дональд Трамп

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