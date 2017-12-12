Американские астронавты планируют заниматься исследованиями на Луне

Новости США. Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Дональд Трамп подписал распоряжение о возобновлении программы исследований Луны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Директива предполагает возвращение американских астронавтов на Луну для долговременных исследований и создание основы для последующих полетов на Марс.
Кроме того, по словам лидера Соединенных Штатов, «космос имеет много приложений, в том числе в военной сфере».