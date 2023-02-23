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Американцы стали меньше откладывать деньги и больше тратить уже накопленное

23 февраля 2023 07:29
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Новости США. США опубликовали отчет о финансовой безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подготовила Международная исследовательская организация.  

Американцы стали меньше откладывать деньги и больше тратить уже накопленное-1

Согласно данным отчета, американцам стало сложнее откладывать деньги. Наоборот, пришлось использовать ранее созданную финансовую подушку безопасности. Как рассказали эксперты, чаще всего жители Штатов эти накопления тратят на покрытие повседневных расходов. В первую очередь, речь об аренде жилья, оплате ежемесячных коммунальных счетов и покупке продуктов питания.  

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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