Американцы стали меньше откладывать деньги и больше тратить уже накопленное

Новости США. США опубликовали отчет о финансовой безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подготовила Международная исследовательская организация.

Согласно данным отчета, американцам стало сложнее откладывать деньги. Наоборот, пришлось использовать ранее созданную финансовую подушку безопасности. Как рассказали эксперты, чаще всего жители Штатов эти накопления тратят на покрытие повседневных расходов. В первую очередь, речь об аренде жилья, оплате ежемесячных коммунальных счетов и покупке продуктов питания.