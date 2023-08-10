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Польша намерена разместить 10 тыс. военных на границе с Беларусью

10 августа 2023 10:37
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У наших границ обстановка продолжает накаляться. Польский министр обороны заявил, что страна намерена разместить у наших рубежей еще 10 тысяч военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, 4 тысячи из них будут непосредственно поддерживать погранохрану. А оставшиеся 6 тысяч будут дислоцированы в регионе.

Буквально накануне польские власти распорядились отправить к белорусской границе дополнительно 2 тысячи солдат, что вдвое больше, чем запрашивала сама погранохрана. Хотя там сейчас и так находятся 2 тысячи военных. Правда, квалификация этих бойцов вызывает сомнения.

Польша намерена разместить 10 тыс. военных на границе с Беларусью-1

Как информируют местные СМИ, при патрулировании приграничной зоны польские вертолетчики умудрились потерять взрыватель ракеты. Это заметили лишь при возвращении на аэродром. Сами его найти так и не смогли, поэтому обратились к местным жителям с просьбой срочно сообщить им, если те вдруг обнаружат устройство.

# Граница # Новости Польши # Фотофакт

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