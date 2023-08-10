Польша намерена разместить 10 тыс. военных на границе с Беларусью

У наших границ обстановка продолжает накаляться. Польский министр обороны заявил, что страна намерена разместить у наших рубежей еще 10 тысяч военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам, 4 тысячи из них будут непосредственно поддерживать погранохрану. А оставшиеся 6 тысяч будут дислоцированы в регионе.

Буквально накануне польские власти распорядились отправить к белорусской границе дополнительно 2 тысячи солдат, что вдвое больше, чем запрашивала сама погранохрана. Хотя там сейчас и так находятся 2 тысячи военных. Правда, квалификация этих бойцов вызывает сомнения.