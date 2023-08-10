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Китай запустил первый завод по производству искусственного мяса

10 августа 2023 10:25
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Компания CellX из Китая открыла экспериментальный завод по изготовлению искусственного мяса в целях обеспечения пищевой безопасности и освоения мирового рынка, пишет РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post (SCMP).

Завод оснащен встроенным биореактором емкостью 2 тыс. литров с перспективой расширения и уменьшения стоимости производства до 100 долл. за килограмм. Результаты пробного производства будут применены для создания коммерческого комплекса, завершение строительства которого намечено на 2025 год. CellX также намеревается запросить лицензию на продажу на территории США и Сингапура – стран, где такая реализация разрешена. Компания стремится выйти на международный рынок к 2025 году, тем самым решив важную задачу обеспечения белком 1,4-миллиардного населения Китая.

# Еда

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