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«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»

18 апреля 2026 18:13
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Лунная гонка 2.0. Раскрываем все карты.

«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»-2

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа: 
Американцы хотят все успеть. С Гренландией, успеть с Кубой, успеть с Ираном, успеть с Венесуэлой и успеть с Луной.

«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»-4

Александр Рар, политолог:
Американцы будут всех расталкивать. Они попытаются первыми высадиться на Луне. Они будут жестко бороться с китайцами и с россиянами.

«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»-6

Валентин Уваров, директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика», член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского:
Кто первый пришел, того и тапки.

«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»-8

Игорь Позняк, ведущий:
Вашингтон или Пекин? И кто их готов подрезать на космическом повороте?

«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»-10

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Поняв, к чему может привести космический беспредел, сегодня должны найтись разумные политики, которые поднимут руку и скажут: друзья, давайте начинать говорить на эту тему. 

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 19 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Космос # Международная политика

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