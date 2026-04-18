«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»

Лунная гонка 2.0. Раскрываем все карты.

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Американцы хотят все успеть. С Гренландией, успеть с Кубой, успеть с Ираном, успеть с Венесуэлой и успеть с Луной.

Александр Рар, политолог:

Американцы будут всех расталкивать. Они попытаются первыми высадиться на Луне. Они будут жестко бороться с китайцами и с россиянами.

Валентин Уваров, директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика», член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского:

Кто первый пришел, того и тапки.

Игорь Позняк, ведущий:

Вашингтон или Пекин? И кто их готов подрезать на космическом повороте?