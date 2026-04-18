«Американцы будут расталкивать всех» – о лунной гонке 2.0 смотрите в ток-шоу «Мнения»

Лунная гонка 2.0. Раскрываем все карты.
Лунная гонка 2.0. Раскрываем все карты.
Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
Американцы хотят все успеть. С Гренландией, успеть с Кубой, успеть с Ираном, успеть с Венесуэлой и успеть с Луной.
Александр Рар, политолог:
Американцы будут всех расталкивать. Они попытаются первыми высадиться на Луне. Они будут жестко бороться с китайцами и с россиянами.
Валентин Уваров, директор исследовательского центра «Космическая экономика и политика», член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского:
Кто первый пришел, того и тапки.
Игорь Позняк, ведущий:
Вашингтон или Пекин? И кто их готов подрезать на космическом повороте?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Поняв, к чему может привести космический беспредел, сегодня должны найтись разумные политики, которые поднимут руку и скажут: друзья, давайте начинать говорить на эту тему.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 19 апреля, в 22:00 на «РТР-Беларусь».