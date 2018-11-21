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Законы против фейковых новостей приняли во Франции

21 ноября 2018 07:55
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Новости Франции. Депутаты национального собрания большинством голосов утвердили два документа, которые должны помочь предотвратить распространение ложной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законы против фейковых новостей приняли во Франции-1

В соответствии с законами партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами.

Законы против фейковых новостей приняли во Франции-4

Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

# Закон # Фотофакт

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