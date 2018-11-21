Законы против фейковых новостей приняли во Франции

Новости Франции. Депутаты национального собрания большинством голосов утвердили два документа, которые должны помочь предотвратить распространение ложной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Депутаты национального собрания большинством голосов утвердили два документа, которые должны помочь предотвратить распространение ложной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В соответствии с законами партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами.
Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.