Законы против фейковых новостей приняли во Франции

Новости Франции. Депутаты национального собрания большинством голосов утвердили два документа, которые должны помочь предотвратить распространение ложной информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с законами партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами.