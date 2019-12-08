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Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки

08 декабря 2019 12:15
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Новости России. Служебный роман с профессией, длинною в жизнь. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих сегодня, 8 декабря, исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем звезду театра и кино поздравил Президент Беларуси.

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-1

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-3

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-5

Фрейндлих родилась в Ленинграде в семье известного актера. Театральный институт она закончила с отличием. В кино Алиса Бруновна начала сниматься еще в 1957 году. Настоящая известность пришла к ней после блестящего исполнения роли Калугиной в комедии «Служебный роман».

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-8

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-10

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-12

В 1981-м Алиса Фрейндлих стала народной артисткой СССР. Она трижды выходила замуж. Во втором браке у нее родилась дочь Варвара, которая по окончании Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии снялась в нескольких полнометражных фильмах.

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-15

Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки-17

# Юбилеи # Алиса Фрейндлих # Александр Лукашенко # Фотофакт

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