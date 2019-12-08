Алисе Фрейндлих 85 лет. Вспоминаем знаковые роли артистки

Новости России. Служебный роман с профессией, длинною в жизнь. Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих сегодня, 8 декабря, исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С юбилеем звезду театра и кино поздравил Президент Беларуси.

Фрейндлих родилась в Ленинграде в семье известного актера. Театральный институт она закончила с отличием. В кино Алиса Бруновна начала сниматься еще в 1957 году. Настоящая известность пришла к ней после блестящего исполнения роли Калугиной в комедии «Служебный роман».