Си Цзиньпин хочет вбить клин между США и Европой? Эксперты рассуждают о целях турне

Си Цзиньпин прибыл в Европу. Китайский лидер редко куда-то выезжает, потому само по себе турне – уже сенсация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первой остановкой в Европе станет Франция, где в аэропорту Шарль-де-Голль китайскому лидеру расстелили красную дорожку и оказали другие подобающие статусу гостя почести, но все равно вряд ли Париж оставит у Си Цзиньпина приятные впечатления. Отношения ЕС и Китая в последнее время не ладятся. Европейский союз все больше смотрит в сторону Америки. Но переговоры с Макроном – еще полбеды. На Западе сегодня он чуть ли не единственный, кто не боится сказать что-то против США и пытается сохранить хотя бы остатки былой дружбы с КНР. Впереди у Си Цзиньпина переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, известной блюстительницей порядка в Европе. Скорее всего, она будет приставлена к Макрону, чтобы тот не смог позволить себе лишнего в разговоре с китайским лидером, что идет в разрез с линией партии. После Франции китайский лидер посетит Сербию и Венгрию. Так что везет с собой в Европу Си Цзиньпин? О чем говорит география визита? Разбирались наши корреспонденты.

Си Цзиньпин начал первый за пять лет визит в Европу. Эксперты рассуждают не столько о причинах поездки, сколько о ее целях. Аналитики отмечают, что глава Поднебесной намерен показать, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для Европы, чем США. Американские СМИ трактуют ситуацию по-другому.

Си Цзиньпин намерен вбить клин между США и Европой. В Европе полным ходом идет антикитайская кампания. Ее инициатором стал Вашингтон. На этом фоне некоторые эксперты склонны считать, что Си Цзиньпин посещает страны, «где легче выразить неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности». В маршрутном листе китайского лидера Франция, Сербия и Венгрия. Государства, которые Вашингтон действительно контролирует в меньшей степени.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

Мы должны продолжать выстраивать партнерства с третьими странами. Выстраивать Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира. После таких заявления почва для визита Си во Францию была, считай, готова. А экономическое партнерство Парижа в первую очередь может быть выстроено именно с Пекином. Макрон стремится привлечь инвестиции Поднебесной, в частности, для производства аккумуляторов для электромобилей – общая тема для Франции и Китая – да и в целом упрочить личные связи с китайским лидером.