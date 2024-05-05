Си Цзиньпин хочет вбить клин между США и Европой? Эксперты рассуждают о целях турне

Си Цзиньпин прибыл в Европу. Китайский лидер редко куда-то выезжает, потому само по себе турне – уже сенсация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Си Цзиньпин прибыл в Европу. Китайский лидер редко куда-то выезжает, потому само по себе турне – уже сенсация, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первой остановкой в Европе станет Франция, где в аэропорту Шарль-де-Голль китайскому лидеру расстелили красную дорожку и оказали другие подобающие статусу гостя почести, но все равно вряд ли Париж оставит у Си Цзиньпина приятные впечатления. Отношения ЕС и Китая в последнее время не ладятся. Европейский союз все больше смотрит в сторону Америки. Но переговоры с Макроном – еще полбеды. На Западе сегодня он чуть ли не единственный, кто не боится сказать что-то против США и пытается сохранить хотя бы остатки былой дружбы с КНР. Впереди у Си Цзиньпина переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, известной блюстительницей порядка в Европе. Скорее всего, она будет приставлена к Макрону, чтобы тот не смог позволить себе лишнего в разговоре с китайским лидером, что идет в разрез с линией партии. После Франции китайский лидер посетит Сербию и Венгрию.
Так что везет с собой в Европу Си Цзиньпин? О чем говорит география визита? Разбирались наши корреспонденты.
Си Цзиньпин начал первый за пять лет визит в Европу. Эксперты рассуждают не столько о причинах поездки, сколько о ее целях. Аналитики отмечают, что глава Поднебесной намерен показать, что предлагает гораздо больше экономических возможностей для Европы, чем США. Американские СМИ трактуют ситуацию по-другому.
Си Цзиньпин намерен вбить клин между США и Европой.
В Европе полным ходом идет антикитайская кампания. Ее инициатором стал Вашингтон. На этом фоне некоторые эксперты склонны считать, что Си Цзиньпин посещает страны, «где легче выразить неприязнь к возглавляемой США архитектуре глобальной безопасности». В маршрутном листе китайского лидера Франция, Сербия и Венгрия. Государства, которые Вашингтон действительно контролирует в меньшей степени.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
Мы должны продолжать выстраивать партнерства с третьими странами. Выстраивать Европу, способную показать, что она никогда не была вассалом США и что она может говорить со всеми регионами мира.
После таких заявления почва для визита Си во Францию была, считай, готова. А экономическое партнерство Парижа в первую очередь может быть выстроено именно с Пекином. Макрон стремится привлечь инвестиции Поднебесной, в частности, для производства аккумуляторов для электромобилей – общая тема для Франции и Китая – да и в целом упрочить личные связи с китайским лидером.
Сибил Дюбуа-Фонтен, директор Французско-Китайского комитета:
Визит послужит катализатором различных переговоров, способствуя окончательной реализации многочисленных проектов. Мы понимаем важность укрепления двусторонних отношений, особенно в контексте текущей глобальной ситуации. Одна страна не может достичь эффективных и долгосрочных результатов.
По информации ряда источников, Макрон в рамках встречи с Си поднимет тему и украинского конфликта. Кроме того, Франция заявила о готовности обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке и в Судане.
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