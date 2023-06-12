Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Сильвио Берлускони

Печальная новость пришла из Италии. Умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Соболезнования родным и близким политика выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Республике Беларусь с большой грустью восприняли известие о смерти бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони, с именем которого связан ряд важных для Италии и Беларуси событий. Благодаря его личному вкладу белорусско-итальянское взаимодействие получило сильный импульс. Он был яркой и талантливой личностью, успешным предпринимателем и дальновидным авторитетным политиком, умеющим самостоятельно оценивать обстановку, принимать эффективные решения и нести за них ответственность.