Прямой эфир

Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Сильвио Берлускони

12 июня 2023 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Печальная новость пришла из Италии. Умер бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони. Соболезнования родным и близким политика выразил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Сильвио Берлускони-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Республике Беларусь с большой грустью восприняли известие о смерти бывшего председателя Совета министров Итальянской Республики Сильвио Берлускони, с именем которого связан ряд важных для Италии и Беларуси событий. Благодаря его личному вкладу белорусско-итальянское взаимодействие получило сильный импульс. Он был яркой и талантливой личностью, успешным предпринимателем и дальновидным авторитетным политиком, умеющим самостоятельно оценивать обстановку, принимать эффективные решения и нести за них ответственность.

Александр Лукашенко выразил соболезнование родным и близким Сильвио Берлускони-4

Глава государства подчеркнул, что Сильвио Берлускони останется в памяти как человек с исключительной харизмой и патриот, который содействовал консолидации итальянского общества и укреплению международных позиций страны далеко за ее пределами. Александр Лукашенко не раз встречался с политиком. Причем как в Риме, так и в Минске.

# Некролог # Александр Лукашенко # Сильвио Берлускони # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боррель допускает переговоры РФ и Украины только после выборов в США в 2024 году
12 июня 2023 13:34

Боррель допускает переговоры РФ и Украины только после выборов в США в 2024 году

Зеленский перенёс День Победы в Украине с 9 на 8 мая
12 июня 2023 13:12

Зеленский перенёс День Победы в Украине с 9 на 8 мая

Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении
12 июня 2023 13:01

Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении