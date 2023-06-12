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Боррель допускает переговоры РФ и Украины только после выборов в США в 2024 году

12 июня 2023 13:34
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Переговоры между Россией и Украиной могут стартовать лишь после выборов президента США в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

Политик предполагает, что Владимир Путин ожидает итогов выборов. Он также заметил, что пока неизвестно, были ли какие-либо контакты между Кремлем и украинским правительством.

Ранее Москва заявила, что готова к налаживанию диалога, однако правительство Украины законодательно ввело запрет, аргументируя это тем, что заключение мира является возможным только в случае возврата страны к границам 1991 года.
 

# Международная политика # Жозеп Боррель

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