Зеленский перенёс День Победы в Украине с 9 на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы в стране с 9 на 8 мая, пишет РИА Новости.

Ранее, 8 мая 2023 года, Зеленский подписал указ о праздновании в государстве Дня Европы 9 мая. В опубликованном указе отмечалось, что Украина будет праздновать День Европы ежегодно 9 мая совместно со странами Европейского союза.

В ответ на это решение на сайте президента Зеленского появилась петиция, требующая возвращения празднования Дня Победы в Украине и отмены Дня Европы.

