Прямой эфир

Зеленский перенёс День Победы в Украине с 9 на 8 мая

12 июня 2023 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы в стране с 9 на 8 мая, пишет РИА Новости.

Ранее, 8 мая 2023 года, Зеленский подписал указ о праздновании в государстве Дня Европы 9 мая. В опубликованном указе отмечалось, что Украина будет праздновать День Европы ежегодно 9 мая совместно со странами Европейского союза.  

В ответ на это решение на сайте президента Зеленского появилась петиция, требующая возвращения празднования Дня Победы в Украине и отмены Дня Европы.
 

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении
12 июня 2023 13:01

Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении

Рогов: ожесточённые бои ВС РФ и ВСУ идут в районе сёл Нескучное и Макаровка в Запорожской области
12 июня 2023 13:00

Рогов: ожесточённые бои ВС РФ и ВСУ идут в районе сёл Нескучное и Макаровка в Запорожской области

24-летний британец попытался покорить небоскрёб в Сеуле
12 июня 2023 11:57

24-летний британец попытался покорить небоскрёб в Сеуле