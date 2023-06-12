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Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении

12 июня 2023 13:01
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Российские военнослужащие перешли в контратаку в районе Времевского выступа на Запорожском направлении. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости. 

По его словам, 127-я дивизия российской армии пошла в наступление, заручившись мощной поддержкой Воздушно-космических сил России. Они орудуют в направлении сел Нескучное и Макаровка, ударяя по позициям Вооруженных сил Украины. Рогов также сообщил, что по противнику используется реактивная и ствольная артиллерия. Он описал ситуацию в районе как адскую для украинских военных. Кроме этого он сообщил о тяжёлых боях на других участках фронта. 

Российскими военными были пресечены попытки противника забросить диверсионные группы и осуществить атаку с тыла, что повлекло за собой существенные потери и вынудило их ретироваться на первоначальные позиции. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ, но заметил, что за счет мужества российских солдат и грамотной организации войск Киеву не удалось решить поставленные задачи ни на одном из участков боевых действий.

# Международная политика # Владимир Рогов # Владимир Путин

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