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Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек

06 августа 2018 11:44
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Новости Индонезии. Данные о многочисленных жертвах в результате землетрясения в Индонезии продолжают обновляться. В списках погибших уже более 140 человек, и острова продолжает трясти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек-1

После мощного подземного толчка на Ломбоке сейсмологи зафиксировали свыше сотни афтершоков. Спасательная операция в районе города Матарам, вблизи которого располагался эпицентр землетрясения, не прекращается ни на минуту.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек-4

Среди пострадавших несколько сотен человек. Посольство нашей страны в Индонезии находится в контакте с экстренными службами республики. Граждан Беларуси среди жертв и пострадавших нет. Это 6 августа подтвердили в Индонезии.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек-7

Сутопо Пурво Нугрохо, официальный представитель Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии:
Большинство людей погибли под разрушенными зданиями. Все они являются индонезийцами. До этого момента мы еще не получали данных о погибших иностранцах на Бали или Ломбоке. Эвакуация производится постепенно из-за нехватки судов. В первую очередь мы будем вывозить иностранных и местных туристов.

Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек-10

Несколько сотен туристов уже покинули опасную зону. В портах и воздушных гаванях скопились толпы людей. В общей сложности транспорта ожидают свыше 1000 человек.

# Землетрясение # Сутопо Пурво Нугрохо # Фотофакт

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