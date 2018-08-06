Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 140. Эвакуации ожидают более 1000 человек

Новости Индонезии. Данные о многочисленных жертвах в результате землетрясения в Индонезии продолжают обновляться. В списках погибших уже более 140 человек, и острова продолжает трясти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После мощного подземного толчка на Ломбоке сейсмологи зафиксировали свыше сотни афтершоков. Спасательная операция в районе города Матарам, вблизи которого располагался эпицентр землетрясения, не прекращается ни на минуту.

Среди пострадавших несколько сотен человек. Посольство нашей страны в Индонезии находится в контакте с экстренными службами республики. Граждан Беларуси среди жертв и пострадавших нет. Это 6 августа подтвердили в Индонезии.

Сутопо Пурво Нугрохо, официальный представитель Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии:

Большинство людей погибли под разрушенными зданиями. Все они являются индонезийцами. До этого момента мы еще не получали данных о погибших иностранцах на Бали или Ломбоке. Эвакуация производится постепенно из-за нехватки судов. В первую очередь мы будем вывозить иностранных и местных туристов.