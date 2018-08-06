В Японии минутой молчания почтили память жертв атаки на Хиросиму

Новости Японии. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки. Ровно 73 года прошло с момента атаки США на Хиросиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв и его последствия унесли жизни 140 тысяч человек. Город был полностью уничтожен. С тех пор каждый год в 8 часов 15 минут – в момент, когда произошла трагедия – по всей стране проходит минута молчания.