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В Японии минутой молчания почтили память жертв атаки на Хиросиму

06 августа 2018 12:28
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Новости Японии. В Японии вспоминают жертв атомной бомбардировки. Ровно 73 года прошло с момента атаки США на Хиросиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии минутой молчания почтили память жертв атаки на Хиросиму-1

Взрыв и его последствия унесли жизни 140 тысяч человек. Город был полностью уничтожен. С тех пор каждый год в 8 часов 15 минут – в момент, когда произошла трагедия – по всей стране проходит минута молчания.

В Японии минутой молчания почтили память жертв атаки на Хиросиму-4

Во время памятной церемонии премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул: Япония должна стремиться к миру без ядерного оружия, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.

В Японии минутой молчания почтили память жертв атаки на Хиросиму-7

# Япония # Синдзо Абэ # Фотофакт

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