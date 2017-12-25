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Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря

25 декабря 2017 16:45
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Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ 26 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Москве 26 декабря-1

Предполагается, что на встрече будут подведены итоги российского председательства в Содружестве в уходящем году. Речь пойдет и о дальнейшем развитии сотрудничества в различных областях.

Ожидается, что в мероприятии также примут участие президенты практически всех стран, входящих в объединение.

# СНГ # Фотофакт

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