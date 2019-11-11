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Александр Лукашенко поздравил президента Польши и граждан этой страны с Днём Независимости

11 ноября 2019 13:34
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Новости Польши. В Польше отмечают один из самых важных национальных праздников – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна обрела свободу 11 ноября 1918 года.

Александр Лукашенко поздравил президента Польши и граждан этой страны с Днём Независимости-1

11 ноября во всех польских городах проходят шествия, концерты и ярмарки. Центром всех гуляний традиционно стала Варшава.

Свои поздравления президенту Польши Анджею Дуде и народу этой страны направил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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