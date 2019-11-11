Александр Лукашенко поздравил президента Польши и граждан этой страны с Днём Независимости

Новости Польши. В Польше отмечают один из самых важных национальных праздников – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна обрела свободу 11 ноября 1918 года.
Новости Польши. В Польше отмечают один из самых важных национальных праздников – День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна обрела свободу 11 ноября 1918 года.
11 ноября во всех польских городах проходят шествия, концерты и ярмарки. Центром всех гуляний традиционно стала Варшава.
Свои поздравления президенту Польши Анджею Дуде и народу этой страны направил белорусский лидер Александр Лукашенко.