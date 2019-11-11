Прямой эфир

В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены

11 ноября 2019 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Массовое ДТП на юго-западе Германии: в результате столкновения 18 машин пострадали 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная авария произошла на одной из крупнейших трасс из-за плохих погодных условий – гололеда и сильного тумана.

Все началось со столкновения пикапа с отбойником. Дальше – цепная реакция. Автомобилисты не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга. Среди поврежденных машин несколько фур, три пожарных и два полицейских автомобиля.

В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены-1

В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены-3

В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены-5

В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены-7

# Авария в Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии состоится второй тур президентских выборов
11 ноября 2019 11:13

В Румынии состоится второй тур президентских выборов

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей
11 ноября 2019 09:18

В Японии грузовик сбил группу малышей с воспитательницей

В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия
11 ноября 2019 09:16

В Испании на парламентских выборах побеждает социалистическая партия