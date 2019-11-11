В Германии одновременно столкнулись 18 машин, почти 30 человек ранены

Новости Германии. Массовое ДТП на юго-западе Германии: в результате столкновения 18 машин пострадали 29 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная авария произошла на одной из крупнейших трасс из-за плохих погодных условий – гололеда и сильного тумана.

Все началось со столкновения пикапа с отбойником. Дальше – цепная реакция. Автомобилисты не смогли вовремя затормозить и врезались друг в друга. Среди поврежденных машин несколько фур, три пожарных и два полицейских автомобиля.