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В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

11 ноября 2019 11:19
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Новости Австралии. На востоке Австралии объявили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – масштабные лесные пожары.

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал-1

В регионе зафиксировано свыше сотни возгораний. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, несколько десятков пострадали. Есть и пропавшие без вести. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе и места обитания коал. Погибли 350 особей.

Покинуть свои дома вынуждены свыше 6 тысячи человек. Синоптики дают неутешительные прогнозы: из-за жары и сильного ветра огонь в ближайшее время подступит к домам Сиднея – самого крупного города страны. Температура воздуха в районе достигнет 40 градусов.

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал-4

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал-6

В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал-8

# Пожар # Фотофакт

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