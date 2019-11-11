В Австралии при пожарах в лесах погибли более 300 коал

Новости Австралии. На востоке Австралии объявили режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – масштабные лесные пожары.

В регионе зафиксировано свыше сотни возгораний. По последним данным, жертвами стихии стали три человека, несколько десятков пострадали. Есть и пропавшие без вести. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса, в том числе и места обитания коал. Погибли 350 особей.

Покинуть свои дома вынуждены свыше 6 тысячи человек. Синоптики дают неутешительные прогнозы: из-за жары и сильного ветра огонь в ближайшее время подступит к домам Сиднея – самого крупного города страны. Температура воздуха в районе достигнет 40 градусов.