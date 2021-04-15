Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Какие причины могут вызвать заболевания?

Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Они подсчитали, что в мире существует примерно 1,7 млн вирусов, еще неизвестных науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина из них может распространиться на людей и вызвать новые вспышки заболеваний. Во всех случаях причиной эпидемий становились вирусы, которые передавались человеку от животных. Ученые подчеркнули, что именно деятельность человека может привести планету к эре пандемий.