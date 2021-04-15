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Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Какие причины могут вызвать заболевания?

15 апреля 2021 07:00
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Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Они подсчитали, что в мире существует примерно 1,7 млн вирусов, еще неизвестных науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ООН предупредили о высоком риске новых пандемий. Какие причины могут вызвать заболевания?-1

Половина из них может распространиться на людей и вызвать новые вспышки заболеваний. Во всех случаях причиной эпидемий становились вирусы, которые передавались человеку от животных. Ученые подчеркнули, что именно деятельность человека может привести планету к эре пандемий.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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