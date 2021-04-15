Кошка выбежала на стадион прямо во время матча. И вот как её выпроваживали футболисты

Новости Турции. Курьезная ситуация произошла во время футбольного чемпионата в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стадион во время встречи команд первого дивизиона выбежала бродячая кошка. Произошло это как раз тогда, когда игра была поставлена на паузу. Футболисты перекусывали, пока одному из них оказывали медицинскую помощь.