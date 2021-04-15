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Кошка выбежала на стадион прямо во время матча. И вот как её выпроваживали футболисты

15 апреля 2021 08:33
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Новости Турции. Курьезная ситуация произошла во время футбольного чемпионата в Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кошка выбежала на стадион прямо во время матча. И вот как её выпроваживали футболисты-1

На стадион во время встречи команд первого дивизиона выбежала бродячая кошка. Произошло это как раз тогда, когда игра была поставлена на паузу. Футболисты перекусывали, пока одному из них оказывали медицинскую помощь.

Кошка выбежала на стадион прямо во время матча. И вот как её выпроваживали футболисты-4

За это время судье пришлось удалить с поля несостоявшегося четырехлапого игрока.

# Футбол # Фотофакт

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