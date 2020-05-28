В Японии туристам будут платить 185 долларов за каждый день, проведённый в стране. На что их можно тратить?

Новости Японии. Приехавшим в Японию путешественникам будут выплачивать 185 долларов за каждый день, проведенный в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким необычным способом власти намерены возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма.

Планируется, что специальные ваучеры появятся уже в конце июля. Ими можно будет воспользоваться в кафе, ресторанах и магазинах, а вот перелет или проживание оплатить такими чеками не получится.

Чтобы получить субсидии, иностранные гости должны будут забронировать номер в отеле. На проект власти выделили 12,5 миллиардов долларов.