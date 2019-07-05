Александр Лукашенко поздравил народ Венесуэлы с Днём независимости

Новости Венесуэлы. Народ Венесуэлы отмечает 5 июля национальный праздник – День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране пройдут массовые гуляния. В Каракасе, традиционно, будет организован военный парад.

Напомним, власть испанцев была свергнута в 1811 году и Венесуэлу провозгласили независимой республикой. С национальным праздником президента Боливарианской Республики и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.