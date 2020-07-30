Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко и народ этой страны с национальным праздником – Днём Трона

Новости Марокко. День Трона отмечают жители Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый главный национальный праздник в стране.

30 июля 1999 года состоялась коронация нынешнего правителя Мохаммеда VI. Он взошел на трон после смерти своего отца Хасана II. Основные мероприятия обычно проходят в городе Танжер на севере страны. С национальным праздником Короля и народ Марокко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.