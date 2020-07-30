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Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко и народ этой страны с национальным праздником – Днём Трона

30 июля 2020 08:15
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Новости Марокко. День Трона отмечают жители Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый главный национальный праздник в стране.

Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко и народ этой страны с национальным праздником – Днём Трона-1

30 июля 1999 года состоялась коронация нынешнего правителя Мохаммеда VI. Он взошел на трон после смерти своего отца Хасана II. Основные мероприятия обычно проходят в городе Танжер на севере страны.

С национальным праздником Короля и народ Марокко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко и народ этой страны с национальным праздником – Днём Трона-4

Белорусский лидер подчеркнул, что даже во время пандемии коронавируса странам важно сохранять достигнутый уровень двустороннего сотрудничества.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Мохаммед VI # Хасан II # Фотофакт

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