Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко и народ этой страны с национальным праздником – Днём Трона

Новости Марокко. День Трона отмечают жители Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый главный национальный праздник в стране.
Новости Марокко. День Трона отмечают жители Марокко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это самый главный национальный праздник в стране.
30 июля 1999 года состоялась коронация нынешнего правителя Мохаммеда VI. Он взошел на трон после смерти своего отца Хасана II. Основные мероприятия обычно проходят в городе Танжер на севере страны.
С национальным праздником Короля и народ Марокко поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что даже во время пандемии коронавируса странам важно сохранять достигнутый уровень двустороннего сотрудничества.