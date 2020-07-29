В Европе снова вводят ограничения из-за вспышки коронавируса

Новости мира. В Европе фиксируют очередные вспышки коронавирусной инфекции. Властям приходится отказываться от смягчения карантина и вводить новые ограничительные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, в Италии по инициативе премьер-министра сенат поддержал продление режима ЧС до октября. В стране зафиксировано около 250 тысяч случаев заражения, более 35 тысяч пациентов умерли.

Новым очагом распространения COVID-19 объявлен австралийский Сидней. Из-за большого количества инфицированных, город временно изолируют. В бельгийском Антверпене и вовсе вводят комендантский час: с 11 вечера до 6 утра граждане должны оставаться дома. Таким образом правительство пытается не допустить новой вспышки эпидемии.