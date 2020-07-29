Легкомоторный самолёт упал на дорогу в Бразилии. Пассажир и пилот остались живы

Новости Бразилии. Легкомоторный самолёт рухнул на проезжую часть в бразильском штате Санта-Катарина. Момент ЧП попал на видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно совершало демонстрационный полёт. В кабине находились продавец и потенциальный покупатель. На высоте 300 метров двигатель внезапно остановился и самолёт стал падать.