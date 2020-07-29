Смельчаки устроили состязания по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине

Новости мира. Самые отчаянные и бесстрашные люди собрались в городе Мостар, чтобы принять участие в соревнованиях по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это состязание проводится здесь уже без малого 450 лет, с момента постройки переправы. Раньше именно таким образом юноши доказывали, что готовы стать мужчинами.