Смельчаки устроили состязания по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине

Новости мира. Самые отчаянные и бесстрашные люди собрались в городе Мостар, чтобы принять участие в соревнованиях по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Самые отчаянные и бесстрашные люди собрались в городе Мостар, чтобы принять участие в соревнованиях по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это состязание проводится здесь уже без малого 450 лет, с момента постройки переправы. Раньше именно таким образом юноши доказывали, что готовы стать мужчинами.
Высота арочной конструкции составляет 28 метров – это около 10 этажей. Соревнования проходят в двух категориях: вход в воду ногами или головой вперед. Соответственно, победителями становятся два человека. Одержать победу в этом состязании с детства мечтает каждый житель Мостара.