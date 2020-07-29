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Смельчаки устроили состязания по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине

29 июля 2020 15:07
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Новости мира. Самые отчаянные и бесстрашные люди собрались в городе Мостар, чтобы принять участие в соревнованиях по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Смельчаки устроили состязания по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине-1

Это состязание проводится здесь уже без малого 450 лет, с момента постройки переправы. Раньше именно таким образом юноши доказывали, что готовы стать мужчинами.

Смельчаки устроили состязания по прыжкам с самого высокого моста в Боснии и Герцеговине-4

Высота арочной конструкции составляет 28 метров – это около 10 этажей. Соревнования проходят в двух категориях: вход в воду ногами или головой вперед. Соответственно, победителями становятся два человека. Одержать победу в этом состязании с детства мечтает каждый житель Мостара.

# Необычное # Фотофакт

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