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Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником

19 ноября 2022 08:08
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Беларусь подтверждает заинтересованность в плодотворном сотрудничестве с Монако. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Князю Монако Альберу II с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником-1

«Ваша страна хорошо известна своей актуальной позицией по изучению и сохранению нашего общего дома – планеты Земля, бережному природопользованию и сохранению биоразнообразия», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что развитие двустороннего взаимодействия в этой отрасли будет отвечать интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.

Официальный Минск также рассчитывает на возобновление практики проведения торгово-экономических встреч для деловых кругов.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Альбер II # Фотофакт

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