Александр Лукашенко поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником

Беларусь подтверждает заинтересованность в плодотворном сотрудничестве с Монако. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Князю Монако Альберу II с национальным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваша страна хорошо известна своей актуальной позицией по изучению и сохранению нашего общего дома – планеты Земля, бережному природопользованию и сохранению биоразнообразия», – говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что развитие двустороннего взаимодействия в этой отрасли будет отвечать интересам как обеих стран, так и мирового сообщества.