Александр Лукашенко поздравил Данию с Днём Конституции

Новости Дании. В Дании отмечают национальный праздник – День Конституции. По этому случаю народу Дании поздравление направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент уверен, что существующая политика конфронтации не отвечает фундаментальным интересам Беларуси и Дании. И уже в скором времени наши страны успешно преодолеют временные сложности, вызванные политической нестабильностью в регионе, и продолжат взаимовыгодное сотрудничество.