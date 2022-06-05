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Александр Лукашенко поздравил Данию с Днём Конституции

05 июня 2022 10:20
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Новости Дании. В Дании отмечают национальный праздник – День Конституции. По этому случаю народу Дании поздравление направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Данию с Днём Конституции-1

Президент уверен, что существующая политика конфронтации не отвечает фундаментальным интересам Беларуси и Дании. И уже в скором времени наши страны успешно преодолеют временные сложности, вызванные политической нестабильностью в регионе, и продолжат взаимовыгодное сотрудничество.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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