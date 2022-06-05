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Можно пытать и убивать в других странах. В Британии планируется рассмотреть законопроект для спецслужб

05 июня 2022 10:08
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Новости Великобритании. Британские спецслужбы смогут безнаказанно убивать и пытать. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Парламенте страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Можно пытать и убивать в других странах. В Британии планируется рассмотреть законопроект для спецслужб-1

Нововведение призвано защитить работников спецслужб, а также министров и военных от уголовной ответственности, связанной с соучастием в тяжких преступлениях. Например, пособничество в убийствах или использование пыток для получения информации. Главное – согласовать свои действия с руководством. Однако такие нечеловеческие привилегии будут действовать только за границей. При этом некоторые чиновники и юристы считают подобный закон вопиющим. Так как он призван не защищать чьи-то права, а оправдывать бесчеловечные действия тех, кто работает в интересах Королевства.  

# Международная политика # Фотофакт

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