Можно пытать и убивать в других странах. В Британии планируется рассмотреть законопроект для спецслужб

Нововведение призвано защитить работников спецслужб, а также министров и военных от уголовной ответственности, связанной с соучастием в тяжких преступлениях. Например, пособничество в убийствах или использование пыток для получения информации. Главное – согласовать свои действия с руководством. Однако такие нечеловеческие привилегии будут действовать только за границей. При этом некоторые чиновники и юристы считают подобный закон вопиющим. Так как он призван не защищать чьи-то права, а оправдывать бесчеловечные действия тех, кто работает в интересах Королевства.