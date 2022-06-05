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В Казахстане референдум. Рассматривается переход к президентской республике от суперпрезидентской формы правления

05 июня 2022 10:18
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Новости Казахстана. В Казахстане проходит референдум по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Казахстане референдум. Рассматривается переход к президентской республике от суперпрезидентской формы правления-1

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. В общей сложности будут функционировать более 10 тысяч участков. Как сообщили в ЦИК республики, на данный момент явка составила уже более 40 процентов.  

# Международная политика # Фотофакт

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