В Казахстане референдум. Рассматривается переход к президентской республике от суперпрезидентской формы правления

Новости Казахстана. В Казахстане проходит референдум по внесению изменений в Конституцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. В общей сложности будут функционировать более 10 тысяч участков. Как сообщили в ЦИК республики, на данный момент явка составила уже более 40 процентов.