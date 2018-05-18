Более 100 человек на борту. На Кубе разбился пассажирский самолет

Новости Кубы. На Кубе более часа назад разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Boeing 737 авиакомпании Cubana de aviacion потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны. На борту лайнера по разным данным были от 104 до 107 пассажиров. Самолет выполнял местный рейс и упал через несколько минут после отрыва от земли.

Сразу после катастрофы некоторые агентства сообщили, что он не разбился, а загорелся – в районе аэропорта видно густое облако дыма. Однако позже эту информацию опровергли. Также есть данные, что лайнер упал на шоссе Бойерос в Гаване (по другой информации – на сельскохозяйственные поля).