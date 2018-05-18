Более 100 человек на борту. На Кубе разбился пассажирский самолет

Новости Кубы. На Кубе более часа назад разбился пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Boeing 737 авиакомпании Cubana de aviacion потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны. На борту лайнера по разным данным были от 104 до 107 пассажиров. Самолет выполнял местный рейс и упал через несколько минут после отрыва от земли.
Сразу после катастрофы некоторые агентства сообщили, что он не разбился, а загорелся – в районе аэропорта видно густое облако дыма. Однако позже эту информацию опровергли. Также есть данные, что лайнер упал на шоссе Бойерос в Гаване (по другой информации – на сельскохозяйственные поля).
Власти сообщают о большом количестве жертв в результате крушения. На место авиакатастрофы прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель. Здесь также работают полиция, спасатели и медики.
И все же на месте трагедии есть выжившие. Поступила информация о трех уцелевших пассажирах. Их состояние оценивается как критическое. Они находятся в больнице. Об этом сообщает кубинское агентство со ссылкой на местных жителей. Также по последним данным самолет был арендован у мексиканской компании, которая занимается чартерными перевозками.
Белорусское посольство на Кубе в эти минуты уточняет, находились ли на борту разбившегося самолета граждане нашей страны.