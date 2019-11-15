Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября.

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Жертвами стали 12 человек. По данным полиции, столкновение произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.