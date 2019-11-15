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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией

15 ноября 2019 08:16
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Новости Словакии. В Словакии – день траура по погибшим в жутком ДТП на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария произошла 13 ноября.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией -1

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Жертвами стали 12 человек. По данным полиции, столкновение произошло по вине водителя грузовика, который выехал на встречную полосу.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией -4

15 ноября по всей стране приспущены государственные флаги. Свои соболезнования президенту Словацкой Республики, родным и близким погибших направил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Словакии в связи с жуткой аварией -7

# ДТП # Фотофакт

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