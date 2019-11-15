В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе

Новости России. В «Шереметьево» прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл утром, 15 ноября, на рулежной полосе. Никто из пассажиров, которые находились на борту, не пострадал.

На данный момент оба самолета осматриваются специалистами. По предварительной информации, лайнеры получили незначительные повреждения. На работу аэропорта инцидент не повлиял.