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В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе

15 ноября 2019 07:45
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Новости России. В «Шереметьево» прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе-1

В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе-3

Инцидент произошёл утром, 15 ноября, на рулежной полосе. Никто из пассажиров, которые находились на борту, не пострадал.

На данный момент оба самолета осматриваются специалистами. По предварительной информации, лайнеры получили незначительные повреждения. На работу аэропорта инцидент не повлиял.

В «Шереметьево» столкнулись два самолёта на рулёжной полосе-6

# Самолет # Фотофакт

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