Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Должен же многотысячный коллектив Академии наук справится с государственной задачей. Не может не справиться при новом-то руководителе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень надо науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Григорьевичем Гусаковым, он это понимает. Нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я уже говорил вам, Владимир Степанович, я выбрал вас и знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали членом правительства, министром, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области.

Евгений Пустовой:

Очень важный момент: новые научные подходы – это еще и залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира. А ведь у Беларуси есть свой вайб интеллектуального государства. В планах Владимира Караника дальнейший симбиоз отраслевой, академической и фундаментальной науки, а также воспитание ученых, начиная с детского сада. Новых белорусских Высоцких надо выращивать. Это не просто управленческая, это историческая миссия. Лукашенко: наука для нас – важнейший элемент.

Евгений Пустовой:

Получается, из-за Караника произошла целая кадровая комбинация. И так, и не совсем. Рокировка кадров служит и для роста личностных компетенцией управленцев, и для обкатки их на разных участках ответственности, и для подбора их под задачи. Тонкое чутье, филигранное отношение к делу и интеллигентный бэкграунд, скорее всего, только Наталья Петкевич сможет повторить авторитет Владимира Караника во врачебной среде.