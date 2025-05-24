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Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира

24 мая 2025 17:29
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Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ. 

Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира-2

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Должен же многотысячный коллектив Академии наук справится с государственной задачей. Не может не справиться при новом-то руководителе.

Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам очень надо науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Григорьевичем Гусаковым, он это понимает. Нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я уже говорил вам, Владимир Степанович, я выбрал вас и знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали членом правительства, министром, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области.

Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира-6

Евгений Пустовой:
Очень важный момент: новые научные подходы – это еще и залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира. А ведь у Беларуси есть свой вайб интеллектуального государства. В планах Владимира Караника дальнейший симбиоз отраслевой, академической и фундаментальной науки, а также воспитание ученых, начиная с детского сада. Новых белорусских Высоцких надо выращивать. Это не просто управленческая, это историческая миссия.

Лукашенко: наука для нас – важнейший элемент.

Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира-8

Евгений Пустовой:
Получается, из-за Караника произошла целая кадровая комбинация. И так, и не совсем. Рокировка кадров служит и для роста личностных компетенцией управленцев, и для обкатки их на разных участках ответственности, и для подбора их под задачи. Тонкое чутье, филигранное отношение к делу и интеллигентный бэкграунд, скорее всего, только Наталья Петкевич сможет повторить авторитет Владимира Караника во врачебной среде.

Пустовой: научные подходы – это залог дальнейшего сотрудничества с крупнейшими странами мира-10

Александр Лукашенко:
Я ее рассматривал раньше на должность вице-премьера, но здесь социальный блок у нас, наверное, самый сложный. С вашими подходами и дисциплинированностью и требовательностью я уверен, что мы наконец-то сможем решить не только вопросы производства кинофильмов нормальных. Не понимаем, оказывается, что нам надо кино из всех идеологических составляющих. Поэтому я уверен, что не только кино, культура, но и спорт, и здравоохранение, очень важно образование. 

Евгений Пустовой:
До этого портфель вице-премьера был только в женских руках Натальи Кочановой. У ее тезки сложнейшие задачи. Хотя сама социальная сфера ближе всего женской натуре. Это сфера смыслов. С одной стороны смысла Беларуси как государства социальной справедливости. С другой – смыслов любви к Родине, не за что-то, а потому что. Это как отношение к маме.

# Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Отставки и назначения в Беларуси

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