Важно сохранить гнёзда нации! Пустовой о развитии регионов Беларуси

Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мы привыкли к комфорту и инвестициям впечатлений. Государство выкладывается в развитие института многодетных семей. Но не вся часть общества готова реагировать – приходится привлекать трудовых мигрантов. И здесь мы также подошли по-белорусски разумно. Глава государства подписал накануне указ, регламентирующий этот процесс. Ответственный подход у нанимателей. Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический.

Евгений Пустовой:

Среди требований к мигрантам – знание одного из наших государственных языков. Получается весьма примечательно, белорусы учили польский язык, чтобы уехать, а азиаты – наш, чтобы приехать к нам. Надо шевелиться и активнее реагировать на изменения на традиционных рынках, к спросу по категориям товаров. Не все идет по маслу. Вчера был интерес к сливочному маслу. А сегодня... Тем более, если потепление между Москвой и Вашингтоном произойдет, то в качестве жеста доброй воли явно, что свои рынки американцам Россия откроет. Главное, чтобы не забыть про союзную кооперацию. Сложность в том, что в России промышленность в частных руках, поэтому там не всегда интересы государства присутствуют, там выгода. И мы вынуждены быть выгодными, конкурентоспособными, даже при существующей политической воле к сотрудничеству. А наша страна не сбросила с себя вот эту промышленную ответственность, вот и должны крутиться, занимаясь и многополярной внешнеэкономической деятельностью. Или, как кричат оппоненты, многовекторностью. Торговлей, обычной торговлей.

Евгений Пустовой:

Заметная и положительная особенность Беларуси – мы страна равного развития. Ближе к природе человек счастливее. Эта прерогатива есть лишь у определенных сословий богатейших стан мира. Поэтому сейчас мы стараемся развивать регионы. Провинцию. Таково требование Президента, такова и управленческая концепция административно-территориального развития. Александр Лукашенко просит не обижать людей. Вместо сноса жилья за госсчет, надо предлагать их людям. Это даже не экономика и не демография, это гораздо важнее – сохранить гнезда нации.

Александр Лукашенко:

Не обижайте людей. А так у нас получается так. Вот усадьба. Что мы делаем? Вместо того чтобы эту усадьбу вместе с брошенными строениями: какой-то покосившийся дом, сарай и так далее начинаем закапывать в землю – отдать бесплатно, отдать людям. Давайте по-хозяйски к этому подходить.