Важно сохранить гнёзда нации! Пустовой о развитии регионов Беларуси

Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Мы привыкли к комфорту и инвестициям впечатлений. Государство выкладывается в развитие института многодетных семей. Но не вся часть общества готова реагировать – приходится привлекать трудовых мигрантов. И здесь мы также подошли по-белорусски разумно. Глава государства подписал накануне указ, регламентирующий этот процесс. Ответственный подход у нанимателей.
Лукашенко: у нас дефицит трудовых ресурсов. Слава богу, еще не катастрофический.
Евгений Пустовой:
Среди требований к мигрантам – знание одного из наших государственных языков. Получается весьма примечательно, белорусы учили польский язык, чтобы уехать, а азиаты – наш, чтобы приехать к нам.
Надо шевелиться и активнее реагировать на изменения на традиционных рынках, к спросу по категориям товаров. Не все идет по маслу. Вчера был интерес к сливочному маслу. А сегодня... Тем более, если потепление между Москвой и Вашингтоном произойдет, то в качестве жеста доброй воли явно, что свои рынки американцам Россия откроет. Главное, чтобы не забыть про союзную кооперацию. Сложность в том, что в России промышленность в частных руках, поэтому там не всегда интересы государства присутствуют, там выгода.
И мы вынуждены быть выгодными, конкурентоспособными, даже при существующей политической воле к сотрудничеству. А наша страна не сбросила с себя вот эту промышленную ответственность, вот и должны крутиться, занимаясь и многополярной внешнеэкономической деятельностью. Или, как кричат оппоненты, многовекторностью. Торговлей, обычной торговлей.
Евгений Пустовой:
Заметная и положительная особенность Беларуси – мы страна равного развития. Ближе к природе человек счастливее. Эта прерогатива есть лишь у определенных сословий богатейших стан мира. Поэтому сейчас мы стараемся развивать регионы. Провинцию. Таково требование Президента, такова и управленческая концепция административно-территориального развития. Александр Лукашенко просит не обижать людей. Вместо сноса жилья за госсчет, надо предлагать их людям. Это даже не экономика и не демография, это гораздо важнее – сохранить гнезда нации.
Александр Лукашенко:
Не обижайте людей. А так у нас получается так. Вот усадьба. Что мы делаем? Вместо того чтобы эту усадьбу вместе с брошенными строениями: какой-то покосившийся дом, сарай и так далее начинаем закапывать в землю – отдать бесплатно, отдать людям. Давайте по-хозяйски к этому подходить.
Евгений Пустовой:
Вот суть, смысл, глубина настоящего Лукашенко. Конечно, он когда надо может быть диктатором. Надо не ему, а нам. Но в целом, по-людски к нам всем. А его вертикали надо это просто повторить.
Не обижать людей – это напутствие прозвучало несколько раз за этот кадровый четверг. Он подчеркнул, что для каждого важно найти в жизни свое место, в том числе в профессиональной среде. Политика Президента основана на уважительном отношении, того он требует и от своих подчиненных – кадровой гармонии. В этом и есть красота кадров Беларуси: людей и локаций. Красота, в которую влюбляются и главные мировые инвесторы китайцы, и трудовые мигранты, и обеспеченные европейские семьи. Нам бы к этой красоте уметь относится с любовью, чтобы не потерять.