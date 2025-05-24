Краснобережский колледж более 100 лет готовит кадры для агропромышленного комплекса страны

Впереди у выпускников ответственный этап – дальнейшее поступление и выбор профессии. Многие начали постигать азы будущей специальности еще со школьной скамьи. Профориентационное обучение сейчас в тренде и у него есть безусловные преимущества. Образовательная база дает широкий спектр возможностей. Например, в аграрных колледжах можно вывести новый сорт растения, воспользовавшись условиями учебной лаборатории. На автодроме – научиться водить трактор и даже получить водительское удостоверение. Перспективы – достойные, как и возможности для трудоустройства и даже создания собственного агробизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Лашкина мечтает посвятить себя агробизнесу – сначала набраться опыта в сельхозпредприятии, позже – открыть свое фермерское дело. А пока девушка постигает азы будущей профессии на втором курсе краснобережского колледжа.

Анна Лашкина, учащаяся Краснобережского государственного аграрного колледжа: Я жила в деревне. Мне это с детства очень знакомо и близко. Мои родители работали тоже в сельском хозяйстве. Брали меня с собой на работу, очень нравилось. Рекомендовали этот колледж. Я пришла сюда. Думала, что будет очень тяжело, но нет, если хочешь учиться, то обязательно все будет получаться.

В учебных питомниках сотни видов растений: злаки, бобовые, овощи, плодовые деревья, ягоды и лекарственные травы. Здесь молодые люди тестируют новые сорта, методы ухода за посевами и проводят исследования в области ботаники и садоводства.

Маргарита Рогова, председатель цикловой комиссии аграрно-технологического профиля Краснобережского государственного аграрного колледжа: На данный момент у нас проводятся исследования по озимым зерновым культурам. Испытываем препарат-регулятор роста «Рэгги». Испытываем и проверяем, как он влияет на кустистость у растений. В холодную весну мы можем проверить вот этот препарат.

Денис Раутенко, учащийся Краснобережского государственного аграрного колледжа: Я думал работать плодоовощеводом. Мне это больше как-то нравится. Все профессии важны. И лично я доволен тем, что поступил сюда.

Рядом на обновленном автодроме практикуются юные механики – с этого года они могут получать водительские права и управлять комбайнами и тракторами уже в 17 лет. Впрочем, специальность привлекает и тех, кто мечтает масштабно развивать отечественное машиностроение.

К слову, один из учащихся колледжа на этой неделе представит Гомельскую область в финале конкурса ProfSkills. Попробовать себя в этом состязании Кирилл Заставецкий решил впервые и сразу показал лучший результат в знании сельхозтехники.

Краснобережский аграрный колледж более 100 лет готовит кадры для агропромышленного комплекса страны. Сейчас здесь учится 300 человек по трем специальностям, еще 150 выпускников этой весной уже отправились на первые рабочие места.