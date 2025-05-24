В борьбе за сокращение парниковых выбросов нам предлагают отказаться от деторождения и от мяса – Пустовой

Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодня начнем с самого важного и незаметного – с воздуха, с его состояния. И мы обладаем этой роскошью. А это же один из основных показателей успешной жизни. Небоскребы, неоновые вывески, 5G – можно повторить. Счастье – дышать чистым воздухом и гулять по паркам в центре столицы – уже вряд ли в самых передовых Сингапурах. Но это вопрос приоритетов. В борьбе за экологию наметился скрытый геополитический и экономический перевес. Киотский протокол, Парижская конференция. В борьбе за сокращение парниковых выбросов человечеству странам не из золотой коалиции предлагают отказаться от деторождения и мяса. Зеленая энергетика объясняет это тем, что первое – кошки менее токсичны для экологии, чем дети, а второе – животные выделяют много метана. Угрозой для экологии назвали даже навоз, хотя это лучшее удобрение для земли.
Это было бы так смешно, если бы не было так лицемерно. Основной источник загрязнения на планете – это деятельность транскорпораций. Но якобы самые ответственные гегемоны хотят закрыть национальные производства, а значит, ударить по экономическому суверенитету стран и ущемить людей, при это сами, превращая нас в потребителей. Понятно, их же товара. Не зря так рукоплескал свободный мир этим словам нашего Первого.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прежде всего это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному, превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты, а войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки.
Евгений Пустовой:
Бороться с потеплением можно одним лишь оружием – мечом Колесова. Так называется инструмент для посадки лесных саженцев. И если уж совсем без популизма, то борьбой с планетарным потеплением занимаются наши люди. От школьников до министров. И весной и осенью. В авангарде Президент. И дубовую рощу в Хатыни высадит, и алею у музея истории нашей государственности заложит. Белорусы пустили корни. Самое важное – это деревья. Именно лес – флагманская фабрика по переработке углекислого газа в кислород. И наша Беларусь очень богата лесами. А чем еще и что надо поднять из-под ног – глава государства обсудил с правительством.
Первое, уже широко известное и касается непосредственно этой темы, в стране год наведения порядка. Второе, озвученное на этом совещании, затрагивает всю деятельность власти. Александр Лукашенко предупредил всех, начиная от премьер-министра и председателя Мингорисполкома: особенность нынешнего послевыборного периода – четкое и оперативного исполнение принятых на уровне главы государства решений.
Турчин предложил решение проблемы переработки коммунальных отходов.