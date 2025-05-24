Как найти редкоземельные материалы, не рыская по чужим странам и континентам, и как выглядит коллективный Лукашенко. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня начнем с самого важного и незаметного – с воздуха, с его состояния. И мы обладаем этой роскошью. А это же один из основных показателей успешной жизни. Небоскребы, неоновые вывески, 5G – можно повторить. Счастье – дышать чистым воздухом и гулять по паркам в центре столицы – уже вряд ли в самых передовых Сингапурах. Но это вопрос приоритетов. В борьбе за экологию наметился скрытый геополитический и экономический перевес. Киотский протокол, Парижская конференция. В борьбе за сокращение парниковых выбросов человечеству странам не из золотой коалиции предлагают отказаться от деторождения и мяса. Зеленая энергетика объясняет это тем, что первое – кошки менее токсичны для экологии, чем дети, а второе – животные выделяют много метана. Угрозой для экологии назвали даже навоз, хотя это лучшее удобрение для земли.

Это было бы так смешно, если бы не было так лицемерно. Основной источник загрязнения на планете – это деятельность транскорпораций. Но якобы самые ответственные гегемоны хотят закрыть национальные производства, а значит, ударить по экономическому суверенитету стран и ущемить людей, при это сами, превращая нас в потребителей. Понятно, их же товара. Не зря так рукоплескал свободный мир этим словам нашего Первого.