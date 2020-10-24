Александр Лукашенко: «Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память»
Новости Беларуси. Ровно 75 лет назад вступил в силу Устав ООН, что ознаменовало начало работы крупнейшей в мире международной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На момент возникновения в нее входила 51 страна, в том числе и Беларусь.
Сегодня же число членов ООН возросло до 193. Она создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем, стоять на страже интересов мира и безопасности. Тогда, 75 лет назад, сам акт создания ООН был символом победы над нацизмом, олицетворением надежды человечества на жизнь без войн, процветание и гармоничное сосуществование народов.
О том, что наша страна продолжит работу над расширением созидательной роли Организации Объединенных Наций, заявил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания Организации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны. Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН. Убежден, что современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию, прогрессу во всем мире.