Александр Лукашенко: «Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память»

Новости Беларуси. Ровно 75 лет назад вступил в силу Устав ООН, что ознаменовало начало работы крупнейшей в мире международной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На момент возникновения в нее входила 51 страна, в том числе и Беларусь.

Сегодня же число членов ООН возросло до 193. Она создавалась как организация, которая должна искать решения самых острых глобальных проблем, стоять на страже интересов мира и безопасности. Тогда, 75 лет назад, сам акт создания ООН был символом победы над нацизмом, олицетворением надежды человечества на жизнь без войн, процветание и гармоничное сосуществование народов. О том, что наша страна продолжит работу над расширением созидательной роли Организации Объединенных Наций, заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания Организации.