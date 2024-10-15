Алаудинов опроверг сообщения о расстреле солдат ВСУ в Курской области

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов опроверг информацию о расстреле в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при сдаче в качестве военнопленных, посчитав ее фальшивой. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Алаудинова, ВСУ создают фейковые новости, чтобы отговорить своих бойцов от сдачи в плен, так как часть подразделений уже оставила позиции и бежала.

В связи с ухудшением морально-психологического самочувствия бойцов ВСУ растет их стремление сдаваться в плен, что заставляет командование предпринимать меры по их сдерживанию. Также Алаудинов отметил, что бойцы ВСУ часто предпочитают сдаваться в плен.