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Алаудинов опроверг сообщения о расстреле солдат ВСУ в Курской области

15 октября 2024 09:12
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Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов опроверг информацию о расстреле в Курской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при сдаче в качестве военнопленных, посчитав ее фальшивой. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Алаудинова, ВСУ создают фейковые новости, чтобы отговорить своих бойцов от сдачи в плен, так как часть подразделений уже оставила позиции и бежала.

В связи с ухудшением морально-психологического самочувствия бойцов ВСУ растет их стремление сдаваться в плен, что заставляет командование предпринимать меры по их сдерживанию. Также Алаудинов отметил, что бойцы ВСУ часто предпочитают сдаваться в плен.

# Международная политика

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