WP: Израиль намерен нанести удары по военным целям в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в администрации Байдена о готовности нанести авиаудар по военным объектам Ирана. Об этом пишет РИА Новости.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нападение на иранские атомные объекты – серьезная провокация 1 октября Иран подверг массивной атаке ракетами Израиль, назвав это актом самозащиты.

Израильские вооруженные силы сообщили, что большинство из ракет были пресечены, а обстрел прошел без жертв среди мирного населения. Израильские военные заявили, что перехватили ракеты и обстрел обошелся без жертв среди гражданского населения.