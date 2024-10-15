Прямой эфир

WP: Израиль намерен нанести удары по военным целям в Иране

15 октября 2024 08:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в администрации Байдена о готовности нанести авиаудар по военным объектам Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нападение на иранские атомные объекты – серьезная провокация 1 октября Иран подверг массивной атаке ракетами Израиль, назвав это актом самозащиты.

Израильские вооруженные силы сообщили, что большинство из ракет были пресечены, а обстрел прошел без жертв среди мирного населения. Израильские военные заявили, что перехватили ракеты и обстрел обошелся без жертв среди гражданского населения.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек
15 октября 2024 08:55

В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек

В Литве начались международные военные учения НАТО
15 октября 2024 08:36

В Литве начались международные военные учения НАТО

Половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена – Алаудинов
15 октября 2024 08:21

Половина занятой ВСУ территории Курской области освобождена – Алаудинов