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В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек

15 октября 2024 08:55
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Как минимум 12 человек погибли при аварии на севере Египта. Еще 33 с различными травмами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек-2

По не выясненной пока причине автобус на полной скорости неожиданно перевернулся на практически пустой дороге. На месте происшествия работали около 30 бригад скорой помощи и пожарные, которые помогли пассажирам выбраться из салона. 

В момент аварии там находились 50 человек, в основном студенты местного университета. Полиция выясняет причины ДТП. Там считают, что его виновником стал водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.

# Авария

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