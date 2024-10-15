В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек

Как минимум 12 человек погибли при аварии на севере Египта. Еще 33 с различными травмами доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По не выясненной пока причине автобус на полной скорости неожиданно перевернулся на практически пустой дороге. На месте происшествия работали около 30 бригад скорой помощи и пожарные, которые помогли пассажирам выбраться из салона.

В момент аварии там находились 50 человек, в основном студенты местного университета. Полиция выясняет причины ДТП. Там считают, что его виновником стал водитель, который превысил скорость и не справился с управлением.