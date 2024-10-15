В Литве начались международные военные учения НАТО

НАТО продолжает военную активность на своих восточных рубежах. В Литве буквально в нескольких километрах от границы с Беларусью начались масштабные международные учения «Сильный грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы более 2,5 тысячи военных из США, Великобритании и Польши, а также 250 единиц техники. Основу литовских Вооруженных сил представляет пехотная бригада «Жемайтия», укомплектованная профессиональными солдатами и которая имеет на вооружении броневики и артиллерию, а также способная самостоятельно вести боевые действия.

Как заявили в литовском Минобороны, главная цель маневров – отработать взаимодействие с союзниками по Альянсу при отражении нападения условного противника. Помимо пехотной бригады, в учении принимают участие батальон войск ПВО и подразделения инженерных войск.