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В Литве начались международные военные учения НАТО

15 октября 2024 08:36
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НАТО продолжает военную активность на своих восточных рубежах. В Литве буквально в нескольких километрах от границы с Беларусью начались масштабные международные учения «Сильный грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались международные военные учения НАТО-2

В них задействованы более 2,5 тысячи военных из США, Великобритании и Польши, а также 250 единиц техники. Основу литовских Вооруженных сил представляет пехотная бригада «Жемайтия», укомплектованная профессиональными солдатами и которая имеет на вооружении броневики и артиллерию, а также способная самостоятельно вести боевые действия. 

Как заявили в литовском Минобороны, главная цель маневров – отработать взаимодействие с союзниками по Альянсу при отражении нападения условного противника. Помимо пехотной бригады, в учении принимают участие батальон войск ПВО и подразделения инженерных войск.

# НАТО

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