1,5 млн человек пострадали от наводнений в Сомали

Число жертв наводнений в Сомали растет. Стихия уже унесла жизни 96 человек. Количество пострадавших превысило 1,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реки выходят из берегов и буквально смывают жилые дома. Повреждены дороги, мосты и взлетно-посадочные полосы. Местные жители эвакуируются на возвышенные участки у границы с Эфиопией.

Сейчас количество перемещенных составляет около 250 тысяч человек. В стране действует чрезвычайное положение. Масштабное наводнение в Сомали видно даже из космоса.