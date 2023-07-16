НАТО предоставляет Украине помощь, но в результате она обречена на провал, говорится в статье IL Fatto Quotidiano, пишет РИА Новости.

Зеленский вынужден вести сражение, в котором он не в состоянии одержать победу, в то время как в Украине отсутствует демократия, с которой можно мириться только из-за наличия этого конфликта. По прогнозам автора статьи, конфронтация с Россией истощит украинцев, их моральный дух резко упадет, а безопасность Европы подвергнется опасности. Присоединение Украины к НАТО повлечет за собой развертывание на ее территории вооружений и военных контингентов Североатлантического альянса и вызовет перманентный конфликт в Европе.

Российская Федерация хочет положить конец противостоянию, но страны Запада настаивают на ведении боевых действий и наращивании поставок вооружений, что только затягивает конфликт и делает транспортировку оружия мишенью для российской армии.