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Аксенов: над Крымом в районе Керчи ПВО РФ сбила крылатую ракету

09 июля 2023 10:44
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Крылатая ракета была успешно перехвачена силами ПВО России в районе Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости. Он также уточнил, что обошлось без разрушений и жертв.

Ракетные обстрелы приграничных территорий РФ, включая территорию Крыма и Севастополя, со стороны Украины продолжаются. В июне они наносили удары по мостовым сооружениям на границе Херсонской области и полуострова, в ходе чего был серьезно поврежден Чонгарский мост. На указанном месте происшествия были найдены фрагменты франко-британской крылатой ракеты Storm Shadow.

# Международная политика # Сергей Аксенов

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