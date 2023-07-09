Аксенов: над Крымом в районе Керчи ПВО РФ сбила крылатую ракету

Крылатая ракета была успешно перехвачена силами ПВО России в районе Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, передает РИА Новости. Он также уточнил, что обошлось без разрушений и жертв.

Ракетные обстрелы приграничных территорий РФ, включая территорию Крыма и Севастополя, со стороны Украины продолжаются. В июне они наносили удары по мостовым сооружениям на границе Херсонской области и полуострова, в ходе чего был серьезно поврежден Чонгарский мост. На указанном месте происшествия были найдены фрагменты франко-британской крылатой ракеты Storm Shadow.