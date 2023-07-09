В Сочи потоком воды унесло около 10 машин из-за ливня

Из-за сильных дождей в районе Хоста в Сочи несколько автомобилей были сметены потоком воды, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, пишет РИА Новости.

По словам оперативного дежурного спасательной службы, на улице Ручей Видный потоком воды смыло около десяти автомобилей. Информации о погибших и пострадавших нет. Кроме того, были затоплены два дома.

В данный момент из этих домов откачивают воду. По информации городской администрации, за ночь в Хостинском районе выпало около 80 миллиметров осадков. На место событий прибыл оперативный штаб, в ликвидации последствий непогоды задействованы 60 рабочих и 15 единиц техники. Штормовое предупреждение действует до 10 июля, и синоптики прогнозируют продолжение ливней, сильный ветер, град, возможность выхода рек из берегов и образование смерчей над морем в районе Магри – Веселое.

Самые сильные штормы ожидаются в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и жителей города просят быть осторожными и избегать воды.