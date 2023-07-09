На саммите НАТО Германия выступит против членства Украины в Альянсе

Германия собирается настойчиво добиваться отсрочки вступления Украины в Альянс во время саммита в Вильнюсе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Telegraph.

Сообщается, что Берлин настороженно относится к вероятности незамедлительного выдвижения предложения о присоединении и полагает, что лучше осуществить процесс выработки гарантий, чтобы в дальнейшем фактически заблокировать вступление.

Германия не желает, чтобы президенту РФ Владимиру Путину удалось опробовать статью 5, согласно которой страны-члены НАТО имеют право потребовать военного участия от других союзников в случае нападения. Собеседник добавил, что на Вильнюсском саммите Германия попробует переубедить остальных членов Североатлантического альянса сконцентрироваться на предоставлении Украине гарантий безопасности, а не на проблеме членства в НАТО.