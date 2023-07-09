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WSJ: Польша тайно передала Украине десяток вертолётов Ми-24

09 июля 2023 09:06
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Польша передала недавно Украине приблизительно десяток вертолетов Ми-24. Об этом сообщает Wall Steet Journal, передает РИА Новости. Ранее эта информация не разглашалась. 

Россия выражает свое недовольство поставками вооружений Украине и разослала ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для РФ любой груз, в котором есть оружие для нужд Украины, будет рассматриваться как вполне легитимная мишень. Министр также заявил, что США и страны-члены НАТО принимают активное участие в конфликте в Украине не только посредством поставок оружия, но и через обучение ВСУ в ряде стран, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.

# Международная политика

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